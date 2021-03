Auto elettriche - Produzione di batterie, in Europa ci sono già 15 "gigafactory" in costruzione (Di mercoledì 10 marzo 2021) "In tutta Europa sono in costruzione circa 15 gigafactory' di batterie che nel 2025 potranno fornire abbastanza celle per alimentare 6 milioni di veicoli elettrici: è quanto riporta l'azienda energetica svizzera Repower in una pubblicazione dal titolo La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici, che fotografa le principali tendenze nell'ambito della transizione energetica in atto in campo Automobilistico. 250 mila potenziali posti di lavoro. Per la Repower, le nuove fabbriche sono destinate a generare notevoli vantaggi agli sforzi economici e industriali in un'ottica di sostenibilita: secondo McKinsey, con 1.200 gigawattora all'anno di domanda nel 2040, il valore del solo mercato delle celle sarebbe di circa 90 miliardi di euro all'anno e, con tali premesse, si ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 marzo 2021) "In tuttaincirca 15' diche nel 2025 potranno fornire abbastanza celle per alimentare 6 milioni di veicoli elettrici: è quanto riporta l'azienda energetica svizzera Repower in una pubblicazione dal titolo La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici, che fotografa le principali tendenze nell'ambito della transizione energetica in atto in campomobilistico. 250 mila potenziali posti di lavoro. Per la Repower, le nuove fabbrichedestinate a generare notevoli vantaggi agli sforzi economici e industriali in un'ottica di sostenibilita: secondo McKinsey, con 1.200 gigawattora all'anno di domanda nel 2040, il valore del solo mercato delle celle sarebbe di circa 90 miliardi di euro all'anno e, con tali premesse, si ...

