America’s Cup | l’importanza delle partenze La chiave su cui Luna Rossa deve puntare tutto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “You must win the start“. “Devi vincere la partenza“. Questo è il comandamento che impera nella baia di Auckland, un diktat inequivocabile e ormai apparso chiaro a tutti gli appassionati di vela. Avere un ottimo approccio alle boe che segnano l’avvio della regata è determinante per il risultato finale: questo fondamentale decide le regate ed è ormai un aspetto inequivocabile. Lo si era visto durante la Prada Cup ed è ancora più chiaro dopo la prima giornata dellaCup:e Team New Zealand sono in perfetta parità (1-1), le due vittorie sono state ottenute da chi ha interpretato meglio la fase di pre-start. L’equipaggio italiano si è distinto in gara-2, separandosi dagli avversari e risalendo rapidamente verso la linea di partenza. I Kiwi sono stati più lucidi nella prima regata e sono stati fortunati a non essere ...