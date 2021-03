Al Movimento non può bastare un Conte. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una foto vale più di mille parole e un’immagine convince più di mille discorsi. È il mantra che da anni avvolge l’informazione come un sudario, e indirizza il modo stesso di comunicare. L’immagine vellica gli aspetti più emotivi di chi guarda, le parole costringono a riflettere: operazione per la quale i tempi si restringono ogni giorno che passa. Gli effetti sono stranianti e i risultati sotto gli occhi di tutti. Ma prendiamo per buono il mantra e osservando l’istantanea rubata sulla spiaggia di Bibbona, sotto casa di Beppe Grillo, domandiamoci che messaggio comunica. Si vedono l’Elevato, fondatore e garante del Movimento Cinque Stelle, seduto su una sedia con a fianco Giuseppe Conte, il leader che deve rifondare e riassestare il vascello pirata che è arrivato fin dentro la cittadella del potere e che però nel viaggio non solo ha perso pezzi ma ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una foto vale più di mille parole e un’immagine convince più di mille discorsi. È il mantra che da anni avvolge l’informazione come un sudario, e indirizza il modo stesso di comunicare. L’immagine vellica gli aspetti più emotivi di chi guarda, le parole costringono a riflettere: operazione per la quale i tempi si restringono ogni giorno che passa. Gli effetti sono stranianti e i risultati sotto gli occhi di tutti. Ma prendiamo per buono il mantra e osservando l’istantanea rubata sulla spiaggia di Bibbona, sotto casa di Beppe Grillo, domandiamoci che messaggio comunica. Si vedono l’Elevato, fondatore e garante delCinque Stelle, seduto su una sedia con a fianco Giuseppe, il leader che deve rifondare e riassestare il vascello pirata che è arrivato fin dentro la cittadella del potere e che però nel viaggio non solo ha perso pezzi ma ...

