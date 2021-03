VIDEO Juventus-Porto 3-2 dts: highlights e sintesi. Bianconeri eliminati dalla Champions League 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il calcio in Europa ha visto scattare il ritorno degli ottavi della Champions League 2020-2021: dopo la sconfitta per 2-1 patita all’andata in Portogallo, la Juventus ha battuto in casa il Porto per 3-2 dopo i tempi supplementari. In gol nel primo tempo Sergio Oliveira su rigore per gli ospiti, e nella ripresa Chiesa con una doppietta. Ai supplementari è ancora Sergio Oliveira ad andare in gol, prima dell’inutile rete di Rabiot. highlights Juventus-Porto 3-2 DTS IL RIGORE DI SERGIO OLIVEIRA #JuveFCP #UCL Juventus 0 × 1 Porto GOAL Sergio Oliveira HD ??????????????????????????????????????????? to never miss any goal Follow @7DN26 pic.twitter.com/QcmoMKhy99 — @7DN26 Follow me (@BASSAM0034) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il calcio in Europa ha visto scattare il ritorno degli ottavi della2020-: dopo la sconfitta per 2-1 patita all’andata ingallo, laha battuto in casa ilper 3-2 dopo i tempi supplementari. In gol nel primo tempo Sergio Oliveira su rigore per gli ospiti, e nella ripresa Chiesa con una doppietta. Ai supplementari è ancora Sergio Oliveira ad andare in gol, prima dell’inutile rete di Rabiot.3-2 DTS IL RIGORE DI SERGIO OLIVEIRA #JuveFCP #UCL0 × 1GOAL Sergio Oliveira HD ??????????????????????????????????????????? to never miss any goal Follow @7DN26 pic.twitter.com/QcmoMKhy99 — @7DN26 Follow me (@BASSAM0034) ...

Advertising

juventusfc : Al via l'allenamento alla vigilia di #JuveFCP ???? LIVE su @JuventusTV ?? - SkySport : Champions League JUVENTUS-PORTO Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 #SkySport #SkyUCL - JuventusFCYouth : In campo, ragazzi ???? #JuveToro è LIVE su @JuventusTV ?? - shawnmandak : @ cristiano and juventus fc - Faqqa37 : Juventus fuori dalla CL, passa il Porto -