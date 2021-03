Teddy The Shetland: quando un pony diventa una star di Instagram (Di martedì 9 marzo 2021) Su Instagram troviamo cantanti, attori, modelle, che approdano sui social e diventano influencer da milioni di followers. Questa volta però il tappeto rosso è stato preparato per un ospite d’eccezione a quattro zampe e con una lunga criniera: il pony Teddy The Shetland! Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Su Instagram troviamo cantanti, attori, modelle, che approdano sui social e diventano influencer da milioni di followers. Questa volta però il tappeto rosso è stato preparato per un ospite d’eccezione a quattro zampe e con una lunga criniera: il pony Teddy The Shetland!

Cappotto Teddy Bear: ecco come indossarlo copiando i look delle star Corriere della Sera Teddy The Shetland: quando un pony diventa una star di Instagram È stato acquistato come animale da compagnia ed è diventato una star mondiale. Quest'estate il pony Teddy The Shetland alloggerà al The Goring Hotel di Londra.

