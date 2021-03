Serie A spaccata tra diritti tv e fondi Cvc - Advent - Fsi | ' Neutrali sull' assegnazione'

(Di martedì 9 marzo 2021) Giovedì i 20 club diA torneranno a riunirsi in assemblea per l'ennesimo round suitv. Una partita, quella dell'dei pacchetti domestici del prossimo triennio (Dazn in pole ...

Giovedì i 20 club diA torneranno a riunirsi in assemblea per l'ennesimo round sui diritti tv. Una partita, quella dell'assegnazione dei pacchetti domestici del prossimo triennio (Dazn in pole su Sky), che si ...Fissata per giovedì prossimo la nuova assemblea di Lega per discutere l'assegnazione dei diritti dellaA. Si scalda il derby fra Sky e DAZN. Lega sempre piùfra l'offerta di Sky e quella di Dazn (favorita) sui diritti Tv dellaA per il prossimo triennio 2021 - 2024. I club si ...Giovedì i 20 club di Serie A torneranno a riunirsi in assemblea per l'ennesimo ... Al contrario, auspicano che la scelta venga compiuta celermente". Al momento, la Lega è spaccata in due fronti. Nove ...