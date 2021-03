Sardine | quando la Cristallo diceva | “Ho criticato il Pd in Calabria e ho ricevuto minacce”

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Sembrano mille anni fa, eppure era “solo” maggio 2020le, nella persona di Jasmine, avevano parole di fuoco per il Pd. Tutto iniziòla sardina calabrese equiparò il velo di Silvia Romano a quello della Madonna. Il Primato Nazionale riportò le sue dichiarazioni. Lei ci accusò di essere “mandanti” di legioni di misogini che l’avevano insultata. Chiedemmo un chiarimento, che in maniera più o meno surreale, ci fu. Alla luce della wave occupy Pd inaugurata dalle, però, sono più che altro le dichiarazioni sui dem e su altri partiti facenti parte della compagine di governo a far pensare. Leoggi vogliono “occupare” il Pd Pochi giorni fa un manipolo disi è presentato presso la sede del Pd nazionale, a Roma, ...

Oggi lui, ieri le. Mi pare che sulla crisi aperta nel Pd ci sia uno sciacallaggio ... 'Mi hanno insegnato da piccolo che quando cominciano ad insultarti hai iniziato a vincere la partita. Oggi, ...Murgia, la scrittrice che detesta la destra 'rosa' quando si tratta di alzare l'asticella dello ... La Cristallo e le che vomitano cattiverie Alessandra Caiulo non è soltanto una delle militanti ..."Offesi", "insultati" con una cosa che "sembra scritta da un Beppe Grillo". Pd compatto contro Mattia Santori e le Sardine, dopo l'intervista di oggi al ...