Advertising

SkyTG24 : Violenza sessuale, Corte d'Appello di Milano: 'Robinho compì stupro brutale' - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Robinho, la Corte d’Appello conferma i 9 anni: “Vittima brutalmente umiliata” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Robinho, la Corte d’Appello conferma i nove anni: Manifestazione di “particolare disprezzo” ne… - CalcioFinanza : Robinho, la Corte d’Appello conferma i 9 anni: “Vittima brutalmente umiliata” - statodelsud : Violenza sessuale, Corte d’Appello di Milano: “Robinho compì stupro brutale” -

Ultime Notizie dalla rete : Robinho Corte

Nella motivazione della sentenza, lad'Appello ha sottolineato come 'e i suoi complici abbiano manifestato particolare disprezzo nei confronti della vittima, brutalmente umiliata, ...... è uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della prima sezione dellad'appello di Milano hanno confermano lo scorso dicembre la condanna per Robson de Souza Santos, in arte,...Rese note le motivazioni della condanna a 9 anni emessa dai giudici di Milano Robinho ha umiliato la vittima dello stupro e ha sviato le indagini'. Sono state rese note motivazioni della condanna emes ...La Corte d’Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso dicembre, aveva confermato la condanna a 9 anni di carcere Robinho e un amico per uno stupro perpetrato nel ...