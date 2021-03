Ricordate Fontana che tuonava contro le restrizioni? Ora ammette che la Lombardia è nel caos (Di martedì 9 marzo 2021) Ricordate Fontana che tuonava contro le restrizioni e zona rossa? Ricordate il presidente della Lombardia che faceva balenare l'idea che i provvedimenti del ministero della salute per il contenimento ... Leggi su globalist (Di martedì 9 marzo 2021)chelee zona rossa?il presidente dellache faceva balenare l'idea che i provvedimenti del ministero della salute per il contenimento ...

Advertising

mattia_e_basta : Ricordate quando eravamo l'eccellenza mondiale per la lotta al #COVID19? Un anno, centomila morti, affaristi al gov… - idontlikeilike : @ilpost E se mettessimo Fontana in lockdown“rafforzato”? Non si intenda come critica, beninteso, una volta una che… - ltprob95 : @stanzaselvaggia E la #RegioneLombardia ? #Fontana che emette ieri per ieri l’applicazione della… - Mauro5514 : RT @GarauSilvana: Ricordate #Fontana? '#Conte vuol punire i lombardi e la #Lombardia. Nn si può cambiare colore dando solo 3 giorni di prea… - CarieriF : RT @LucianoRomeo9: Dimesso Conte. Dimesso Zingaretti. Licenziati Arcuri e Borrelli. Solo Fontana e Bertolaso stanno ancora là. Lombardia “r… -