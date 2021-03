R.D.Congo, dopo metà marzo primi riscontri dell’inchiesta Onu su agguato ambasciatore italiano (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – I primi riscontri dell’indagine delle Nazioni Unite sull’agguato del 22 febbraio nella Repubblica democratica del Congo, con l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, non saranno presentati prima della metà di marzo. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, per la verifica del Dipartimento di sicurezza dell’Onu (Undss) bisognerà dunque aspettare ancora qualche giorno. In un primo tempo era stata indicata come riferimento la data di oggi. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – I primi riscontri dell’indagine delle Nazioni Unite sull’agguato del 22 febbraio nella Repubblica democratica del Congo, con l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, non saranno presentati prima della metà di marzo. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, per la verifica del Dipartimento di sicurezza dell’Onu (Undss) bisognerà dunque aspettare ancora qualche giorno. In un primo tempo era stata indicata come riferimento la data di oggi.

