Pensioni | l' analisi | dal 2022 Quota 92 insieme a quota 102? le differenze con quota 100

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 marzo 2021)41 per tutti, come molti chiedono e come anche la Lega ultimamente ha riproposto, pur se prevedendo penalizzazioni per i lavoratori, resta una misura pressoché impossibile da inserire in una riformache deve guardare anche alle linee guida di Bruxelles in termini di spesa pubblica. Anche le vecchie ipotesi dei sindacati (che tra l'altro erano propensi ad una41 come nuova pensione anticipata) con una uscita a 62 anni con 20 di contributi, flessibile e con qualche penalizzazione, sembrano di difficile realizzazione. La riforma dellesarà argomento cardine dell'operato del governo nel 2021, perché oltre a tutte le problematiche relative al Covid, dalla campagna vaccinale ai lockdown e ai ristori, ci sarà da fare i conti con ...