Paura in una scuola a Roma | immigrato lancia oggetti contro le mamme e aggredisce i poliziotti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 marzo 2021)davanti una: unimprovvisamente hatole. L’uomo da tempo era noto ai residenti del quartiere, al centro più volte di situazioni di disagio e pericolo. Fino a ieri, quando è andato in escandescenza senza alcun motivo. L’, un ventiduenne della Guinea, ha iniziato are diversialcuneche accompagnavano i bambini nellain via Isabella de Rosis. Per fortuna senza colpire nessuno. L’è stato arrestato L’uomo è stato arrestato dalla polizia per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. Al ...