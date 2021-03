Olanda, ecco le convocazioni di De Boer: quattro gli “italiani” in lista (Di martedì 9 marzo 2021) Si avvicinano i primi match di qualificazione ai Mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar. L’Olanda di Frank De Boer, inserita nel gruppo G con Gibilterra, Norvegia, Lettonia, Montenegro e Turchia, farà il suo esordio nel girone il 24 marzo contro la nazionale turca, per poi sfidare la Lettonia sabato 27 e Gibilterra martedì 30. Il ct olandese ha dunque diramato la lista dei convocati, che comprende, tra gli altri, anche quattro “italiani”. Gli “italiani” chiamati da De Boer Nella lista dei convocati a cui il ct De Boer si affida per l’esordio della sua Olanda nelle qualificazioni mondiali sono dunque presenti quattro giocatori del nostro campionato: due di questi sono ormai da tempo due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Si avvicinano i primi match di qualificazione ai Mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar. L’di Frank De, inserita nel gruppo G con Gibilterra, Norvegia, Lettonia, Montenegro e Turchia, farà il suo esordio nel girone il 24 marzo contro la nazionale turca, per poi sfidare la Lettonia sabato 27 e Gibilterra martedì 30. Il ct olandese ha dunque diramato ladei convocati, che comprende, tra gli altri, anche”. Gli “” chiamati da DeNelladei convocati a cui il ct Desi affida per l’esordio della suanelle qualificazioni mondiali sono dunque presentigiocatori del nostro campionato: due di questi sono ormai da tempo due ...

