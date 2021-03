Nuove restrizioni contro le varianti e la terza ondata: ipotesi lockdown nel weekend e coprifuoco anticipato (Di martedì 9 marzo 2021) Centomila morti in Italia da inizio pandemia, un anno esatto dal primo e lungo lockdown. Convinti che con un po’ di sacrifici tutto sarebbe andato bene, proprio come quella frase scritta in ogni dove, come quegli striscioni appesi sui balconi delle case – da Nord a Sud. Eppure, dopo 365 giorni il termine “lockdown” torna a farsi sentire, ingombrante come non mai: i casi di Coronavirus continuano ad aumentare, così come le terapie intensive e i ricoveri. Ma c’è di più. A preoccupare gli esperti anche le varianti del virus che stanno circolando sempre di più – da quella brasiliana a quella inglese – e l’incubo terza ondata. Il nuovo Dpcm Draghi è entrato in vigore da pochissimi giorni, ma già si sta pensando di intervenire e inserire ulteriori misure restrittive per frenare i contagi. Leggi anche: Nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Centomila morti in Italia da inizio pandemia, un anno esatto dal primo e lungo. Convinti che con un po’ di sacrifici tutto sarebbe andato bene, proprio come quella frase scritta in ogni dove, come quegli striscioni appesi sui balconi delle case – da Nord a Sud. Eppure, dopo 365 giorni il termine “” torna a farsi sentire, ingombrante come non mai: i casi di Coronavirus continuano ad aumentare, così come le terapie intensive e i ricoveri. Ma c’è di più. A preoccupare gli esperti anche ledel virus che stanno circolando sempre di più – da quella brasiliana a quella inglese – e l’incubo. Il nuovo Dpcm Draghi è entrato in vigore da pochissimi giorni, ma già si sta pensando di intervenire e inserire ulteriori misure restrittive per frenare i contagi. Leggi anche: Nuovo ...

