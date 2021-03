Minorenne precipita dal forte di Osoppo Trasportato d’urgenza a Udine

(Di martedì 9 marzo 2021) Unto per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo percorreva il sentiero che daldiva al Parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l’allarme scendendo di corsa ad avvisare una donna che passava poco sotto e quest’ultima ha chiamato il NUE112. L’amico ha riferito di averlo perso di vista mentre scendevano e ha intuito l’accaduto. Il ragazzino è caduto per una quindicina di metri ruzzolando e superando un salto roccioso per atterrare su un terrazzamento ricoperto di rovi e altra vegetazione procurandosi diversi traumi Sul posto sono arrivati, allertati dalla Sores, l’ambulanza, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della stazione diGemona. I soccorritori del Soccorso Alpino hanno raggiunto, ...

Advertising

effe_news : Minorenne precipita dal forte di Osoppo - tabletquotidia2 : PRECIPITA PER 15 METRI DAL FORTE DI OSOPPO, DIVERSI TRAUMI PER UN MINORENNE -

Ultime Notizie dalla rete : Minorenne precipita

Nordest24.it

OSOPPO (UDINE) - Unè precipitato per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo percorreva il sentiero che dal Forte di Osoppo va al Parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l'...È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, siin strada in ... Read More Flash 17enne accoltellato a morte a Formia, fermatodi Caserta 17 Febbraio 2021 ...Osoppo (Ud) - Un minorenne è precipitato per una quindicina di metri mentre - assieme ad un coetaneo - percorreva il sentiero che dal Forte di Osoppo va al Parco del Rivellino.Un ragazzino minorenne è precipitato per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo percorreva, nel pomeriggio, il sentiero che dal Forte di Osoppo (Udine) va al Parco del Rivellino. È stat ...