Mass Effect diventa un' avventura punta e clicca in stile LucasArts grazie alla creazione di alcuni fan

Leggi su eurogamer

(Di martedì 9 marzo 2021) Molti fan sono entusiasti di: Legendary Edition.sono talmente entusiasti che hanno deciso di trasformare la celebre serie con una grafica pixel art inanni '90.anni fa, un gruppo di fan ha creato un gioco d'di. Ora, ispirati dall'imminente: Legendary Edition, si stanno imbarcando in un "demake" in pixel art nellodei classici giochi didi. Chiamato The Full Adventures of Commander Shepard, il fan game originale del 2017 è una parodia di un'ora die dei moderni giochi di ruolo in ...