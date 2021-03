Martinez Quarta: “A Benevento gara difficile, giocheremo col cuore” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha sbloccato con un colpo di testa la sfida con il Parma di domenica scorsa trovando il suo primo gol in serie A, ora Martinez Quarta sogna un grande risultato nel delicato match salvezza del Ciro Vigorito: “Sono molto contento per il gol, cerco sempre di dare il massimo per la squadra, sono solo un po’ dispiaciuto per gli ultimi risultati. Stiamo affrontando un momento difficile ma credo che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione”, ha dichiarato a margine della consegna del trofeo Sammontana Player of the Month riservato al miglior giocatore viola del mese secondo i tifosi. Alle porte c’è la sfida di Benevento: “Dobbiamo giocare col cuore, abbiamo dodici finali davanti. Siamo un gruppo unito e in questo momento dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha sbloccato con un colpo di testa la sfida con il Parma di domenica scorsa trovando il suo primo gol in serie A, orasogna un grande risultato nel delicato match salvezza del Ciro Vigorito: “Sono molto contento per il gol, cerco sempre di dare il massimo per la squadra, sono solo un po’ dispiaciuto per gli ultimi risultati. Stiamo affrontando un momentoma credo che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione”, ha dichiarato a margine della consegna del trofeo Sammontana Player of the Month riservato al miglior giocatore viola del mese secondo i tifosi. Alle porte c’è la sfida di: “Dobbiamo giocare col, abbiamo dodici finali davanti. Siamo un gruppo unito e in questo momento dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Martinez Quarta Djimsiti ha annullato Lukaku: ecco come. E Romero... Il compagno atalantino Romero ha più volte sfiorato il premio MVP con le sue prestazioni, ma anche Martinez Quarta della Fiorentina si sta assestando ad un'Efficienza Tecnica del 92% a ridosso dei ...

"A Firenze c'è apprensione per il match di Benevento" In difesa sta brillando Martinez Quarta, in un reparto che dimostra qualche difficoltà anche per via della situazione poco definita di Milenkovic e Pezzella. Entrambi sono in scadenza nel 2022, al ...

L'esultanza particolare di Martinez Quarta: gol dedicato all'amico Montiel Viola News Martinez Quarta: “A Benevento gara difficile, giocheremo col cuore” Benevento – Ha sbloccato con un colpo di testa la sfida con il Parma di domenica scorsa trovando il suo primo gol in serie A, ora Martinez Quarta sogna un grande risultato nel delicato match salvezza ...

QUARTA, Si deve giocare col cuore. Il Benevento... Lucas Martinez Quarta è stato premiato col trofeo Sammontana Player of the Month che la Fiorentina consegna al miglior giocatore viola di ogni mese votato dai tifosi. Queste le ...

