L'Inter tiene tutti a distanza: Milan resta a -6

Skriniar segna all'Atalanta e L'Inter tiene tutti a distanza. La squadra di Conte prevale a fatica sull'undici di Gasperini e mantiene intatto il distacco sulle dirette inseguitrici. A Verona, invece, il Milan batte due a zero la squadra di Juric, grazie alle reti di Krunic e Dalot. Mentre la Juve, nell'anticipo del sabato sera, ribalta la Lazio grazie a un gol di Rabiot e una doppietta di Morata (3-1).

Handanovic para tutto: L'Inter tiene tutti a distanza

Nel primo tempo Handanovic è prodigioso: para un'incornata di Duvan Zapata a due passi dalla porta. Poi, nella ripresa, Skriniar segna il vantaggio per L'Inter. L'Atalanta carica a testa bassa. Muriel e Toloi sferrano due conclusioni da brividi ...

