Keita alla conquista della Sampdoria: cosa serve per il riscatto (Di martedì 9 marzo 2021) Keita Balde è sicuramente tra i giocatori più importanti della Sampdoria. Le ultime uscite del senegalese non hanno convinto: il percorso in blucerchiato La Sampdoria sta vivendo un periodo altalenante in Serie A. Emblema del momento blucerchiato è sicuramente Keita Balde. L’attaccante sembra aver perso continuità. Il senegalese sta trovando numerose difficoltà nelle ultime settimane. Dopo il gol alla Fiorentina non è riuscito mai ad incidere e ha sofferto nel ruolo di prima punta, faticando nel creare spazi e nello sfruttare la sua velocità. I numeri dell’attaccante in blucerchiato restano comunque interessanti: 15 presenze (9 da titolare), 5 gol e 1 assist. Claudio Ranieri dovrà, dunque, valutare in vista di Bologna un’eventuale staffetta con il ritrovato Manolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021)Balde è sicuramente tra i giocatori più importanti. Le ultime uscite del senegalese non hanno convinto: il percorso in blucerchiato Lasta vivendo un periodo altalenante in Serie A. Emblema del momento blucerchiato è sicuramenteBalde. L’attaccante sembra aver perso continuità. Il senegalese sta trovando numerose difficoltà nelle ultime settimane. Dopo il golFiorentina non è riuscito mai ad incidere e ha sofferto nel ruolo di prima punta, faticando nel creare spazi e nello sfruttare la sua velocità. I numeri dell’attaccante in blucerchiato restano comunque interessanti: 15 presenze (9 da titolare), 5 gol e 1 assist. Claudio Ranieri dovrà, dunque, valutare in vista di Bologna un’eventuale staffetta con il ritrovato Manolo ...

