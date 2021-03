Italia ancora base per i jihadisti (Di martedì 9 marzo 2021) La Polizia di Stato ha arrestato a Bari il 36enne cittadino algerino Athmane Touami, noto con l’alias “Tomi Mahraz”, con l’accusa di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo internazionale legato all’Isis, come reso noto dalla Questura del capoluogo pugliese. Gli inquirenti hanno potuto accertare la diretta attività del soggetto in supporto agli attentatori che nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 marzo 2021) La Polizia di Stato ha arrestato a Bari il 36enne cittadino algerino Athmane Touami, noto con l’alias “Tomi Mahraz”, con l’accusa di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo internazionale legato all’Isis, come reso noto dalla Questura del capoluogo pugliese. Gli inquirenti hanno potuto accertare la diretta attività del soggetto in supporto agli attentatori che nel InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Italia ancora Ocse rivede le stime su Pil Italia 12.53 Ocse rivede le stime su Pil Italia Nelle prospettive economiche intermedie rilasciate stamane, l'Ocse stima il Pil globale a +5,... dopo la caduta dell'8,9% del 2020sarà ancora 4 punti sotto le ...

Registrazione domini, in Italia sono nati 6.615 siti a tema Coronavirus in un anno ... seppure si tratti di una differenza non eccessivamente rilevante - ha spiegato ancora Martinelli - Allora erano poco meno di una quarantina, oggi sono poco più di una cinquantina i nuovi domini .it ...

Rifiuti radioattivi, l'Italia è ancora in alto mare Qualenergia.it Coronavirus oggi 9 marzo: bollettino Covid. Dati dei contagi Italia ed Emilia Romagna In regione altri 2.429 casi, tasso di positività 5,5%. Altri 44 morti, aumenta la pressione sugli ospedali: +21 terapie intesive, +84 reparti ordinari. Attesa per i numeri nazionali ...

Solinas: "Modello Sardegna è test per Italia" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell'Istituto Spallanzani". A darne notizia, su Twitter, è il Quirinale, precisando che c ...

