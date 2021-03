Il Sole visto dal Solar Dynamics Observatory della Nasa (Di martedì 9 marzo 2021) In un video appena diffuso dalla Nasa vedete il Sole così come l’ha ripreso qualche settimana fa il Solar Dynamics Observatory (o Sdo), la sonda che studia da vicino la nostra stella, e in particolare la sua corona, cioè lo strato più superficiale. Laddove il colore è più chiaro e brillante si trovano le zone con l’attività più intensa, mentre in concomitanza delle aree scure, più fredde e meno dense rispetto al plasma circostante, troviamo i cosiddetti buchi coronali, una conseguenza dei fenomeni meteo che avvengono sulla superficie del Sole: hanno a che fare con i campi magnetici e consentono al vento Solare di sfuggire rapidamente nello spazio. (Credit video: Nasa/Sdo) Wired. Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) In un video appena diffuso dallavedete ilcosì come l’ha ripreso qualche settimana fa il(o Sdo), la sonda che studia da vicino la nostra stella, e in particolare la sua corona, cioè lo strato più superficiale. Laddove il colore è più chiaro e brillante si trovano le zone con l’attività più intensa, mentre in concomitanza delle aree scure, più fredde e meno dense rispetto al plasma circostante, troviamo i cosiddetti buchi coronali, una conseguenza dei fenomeni meteo che avvengono sulla superficie del: hanno a che fare con i campi magnetici e consentono al ventoe di sfuggire rapidamente nello spazio. (Credit video:/Sdo) Wired.

