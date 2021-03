Il Settore degli Eventi riveste un ruolo fondamentale per l'economia del Piemonte (Di martedì 9 marzo 2021) economia In una lettera inviata ai Ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, la Regione ha trasmesso le istanze del Settore degli Eventi emerse nelle ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 9 marzo 2021)In una lettera inviata ai Ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, la Regione ha trasmesso le istanze delemerse nelle ...

Advertising

ElisaDospina : Dai risultati di share si capisce che manca anche un po’ il traino degli addetti di settore che in loco mancano. Lo… - ViViCentro : Percepivano profitti illeciti attraverso una cooperativa che gestiva l’accoglienza degli immigrati. Intervento dell… - raveragiuliano : RT @tvsvizzera: La pandemia non ha colpito il settore degli armamenti. Le aziende svizzere nel 2020 hanno esportato infatti il 24% in più d… - kkvignarca : Dunque 'Leonardo ha compensato il crollo degli ordinativi in ambiti civile nel settore dell'aeronautica e degli eli… - alvisemarzo : RT @assoambiente: #Audizione #PNRR #Senato Per il Presidente @chiccotesta il settore della #gestionerifiuti non denuncia mancanza di finan… -