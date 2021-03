Il Dpcm sarà modificato | le richieste del Cts | «Chiusure nel weekend come a Natale»  Scuola | non c’è una data per la riapertura

Advertising

Corriere : Dai lockdown nel weekend ai negozi chiusi: il Dpcm sarà modificato, oggi riunione con il Cts - _the_jackal : #Sanremo2021 sarà aperto da un DPCM di Giuseppe Conte - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - VTrend_it : Il Dpcm sarà modificato: ecco le possibili novità - infoitinterno : Emergenza coronavirus, il Dpcm sarà modificato. Zona rossa, lockdown e coprifuoco, le misure al vaglio -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm sarà

Il Sole 24 ORE

... buonista o sinceramente empatico mentre miete vite di altri, una pandemia prima o poi... E poi quegli acronimi nevrili,, gli affetti sparati via dalla nostra sfera di controllo dalle nuove ...... stando alla bozza del nuovo decreto, rischiano di non riaprire nemmeno stavolta: la decisione... Ti potrebbe interessare: Nuovo6 marzo, le nuove regole: cosa cambia per visite ad amici e ...