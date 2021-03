Guardia di Finanza | sequestrato un fabbricato e altri immobili | nei guai un beneventano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato esecuzione a due distinti Decreti del Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione – emessi su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica di Benevento- che hanno rispettivamente disposto il sequestro di quote di une di un terreno, nonché la confisca di diversi beniai danni di un quarantaquattrenne, pregiudicato, attualmente ristretto agli arresti domiciliari per reati di usura, ritenuto “pericoloso socialmente” in quanto viveva stabilmente dei proventi di attività delittuose, iniziate sin dalla giovane età, in particolare di reiterati delitti di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti del predetto si è altresì proceduto a ...