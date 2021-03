GF VIP, commento a sorpresa di Alfonso Signorini: “Mi ha deluso” (Di martedì 9 marzo 2021) Alfonso Signorini a pochi giorni dalla fine del GF VIP 5 ha commentato l’esperienza vissuta ed ha regalato qualche sua opinione sul percorso dei VIP. Arriva un commento a sorpresa. La quinta edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa da poco con la vittoria dell’influencer milanese Tommaso Zorzi. Abbiamo seguito con piacere ed attenzione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 marzo 2021)a pochi giorni dalla fine del GF VIP 5 ha commentato l’esperienza vissuta ed ha regalato qualche sua opinione sul percorso dei VIP. Arriva un. La quinta edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa da poco con la vittoria dell’influencer milanese Tommaso Zorzi. Abbiamo seguito con piacere ed attenzione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - infoitcultura : GF Vip, Stefania Orlando da Barbara D'Urso: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata - zazoomblog : GF Vip Stefania Orlando da Barbara DUrso: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata - #Stefania #Orlando… - bissolo_greta : @Harvey60664919 @vip_erella @yeswecaaaaaaan @Lisa82129769 @stefyorlando @percipiscogsepp @Robcommentary Si perché s… - gieffepparo : Ma chi lo ha detto che non Antonella non sa fare l'opinionista? Non è stata la solita salma seduta e, come è nelle… -