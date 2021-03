Fondi pronti al rilancio tra Superlega e investimenti (Di martedì 9 marzo 2021) I Fondi di private equity non hanno intenzione di arrendersi. Come riporta Il Sole 24 ore, gli investitori finanziari stanno lavorando ad una proposta migliorativa sul fronte delle condizioni (mentre a livello economico non ci si discosterà dagli 1,7 miliardi di euro messi sul piatto). Stando a quanto riportato dal quotidiano, malgrado la situazione complicata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 marzo 2021) Idi private equity non hanno intenzione di arrendersi. Come riporta Il Sole 24 ore, gli investitori finanziari stanno lavorando ad una proposta migliorativa sul fronte delle condizioni (mentre a livello economico non ci si discosterà dagli 1,7 miliardi di euro messi sul piatto). Stando a quanto riportato dal quotidiano, malgrado la situazione complicata L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #SerieA, fondi pronti al rilancio tra clausola #Superlega e investimenti - ED_Lombardia : RT @Monithon: Al via il monitoraggio civico dei fondi europei per l'ambiente! Noi con @lunaria pronti a offrire formazione, strumenti e sup… - newaybenini : RT @Monithon: Al via il monitoraggio civico dei fondi europei per l'ambiente! Noi con @lunaria pronti a offrire formazione, strumenti e sup… - MassimoPallavi1 : RT @Monithon: Al via il monitoraggio civico dei fondi europei per l'ambiente! Noi con @lunaria pronti a offrire formazione, strumenti e sup… - ascuoladioc : RT @Monithon: Al via il monitoraggio civico dei fondi europei per l'ambiente! Noi con @lunaria pronti a offrire formazione, strumenti e sup… -