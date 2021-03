Ernst Ruska – 1931 | il primo microscopio elettronico

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Il 9 marzoeffettua la sperimentazione del. Inoltre, lo scienziato tedesco, riceve il Premio Nobel per la fisica, nel 1986. Durante il progetto, per la realizzazione delcollabora con Max Knoll, un ingegnere ed inventore tedesco. In ambito scientifico,diviene padre dello strumento di osservazione, in