Elodie furiosa risponde alle accuse: “Non sono una trans, ma anche se fosse?” VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie è stata per una serata la co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Da qualche giorno è al centro dell’attenzione per un VIDEO degli anni della sua giovinezza. Non sono mancate delle offese, quindi è intervenuta per mettere a tacere le malelingue. Elodie – Solonotizie24Elodie e lo sfogo sul web Elodie ha realizzato delle Instagram stories per rispondere a delle insinuazioni fatte sul suo conto. Da qualche ora sta circolando sul web un VIDEO del suo provino a X-Factor fatto nel 2008, quando aveva 18 anni. I giudici Mara Maionchi e Simona Ventura si sono complimentate per la splendida voce, così ha fatto i salti di gioia. Elodie si è mostrata in una versione diversa rispetto al solito. A ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021)è stata per una serata la co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Da qualche giorno è al centro dell’attenzione per undegli anni della sua giovinezza. Nonmancate delle offese, quindi è intervenuta per mettere a tacere le malelingue.– Solonotizie24e lo sfogo sul webha realizzato delle Instagram stories perre a delle insinuazioni fatte sul suo conto. Da qualche ora sta circolando sul web undel suo provino a X-Factor fatto nel 2008, quando aveva 18 anni. I giudici Mara Maionchi e Simona Ventura sicomplimentate per la splendida voce, così ha fatto i salti di gioia.si è mostrata in una versione diversa rispetto al solito. A ...

Monna_Lisa_Bean : @marieta99044909 Non fidarti di quel che LEGGI ma di quel che VEDI/SENTI Quando viene trascritto qualcosa si alter… - kkappa_chan : la base di crazy in love x soldi PEDIFIDIEKSKSJAOAK ELODIE PAZZA FURIOSA #Sanremo2021 - fleursparadise : no scusate letteralmente furiosa siamo le undici passate e ad elodie non hanno praticamente lasciato fare nulla io… -