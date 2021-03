Dpcm marzo | modifica in vista? come può cambiare

(Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovoè già vecchio e presto potrebbe ricevere un'articolata. È più o meno questo lo scenario relativo alla possibilità di nuove restrizioni per frenare l'avanzata del Covid. Secondo indiscrezioni il Cts avrebbe già manifestato le sue indicazioni al governo. Dal punto dimedico-scientifico pare dunque emergere la necessità di aumentare le restrizioni, con particolare riferimento alle fasce gialle e soprattutto quelle rosse create per mettere un freno alla possibile proliferazione di varianti.è noto gli scienziati si occupano di analizzare la situazione, valutare i dati, riconoscere i rischi e dare indicazioni. Tocca al decisore politico e dunque al governo trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutelare la salute pubblica e mantenere i già fragili equilibri ...

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - Tg3web : Il Dpcm del 9 marzo 2020 metteva tutto il Paese in lockdown. Un anno orribile fatto di paure, incognite, divieti. E… - fanpage : Nuovo #dpcm, salta la riapertura di cinema e teatri il 27 marzo - MicheleM1988 : RT @VisitVerona_: La sera del #9marzo 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia ufficialmente l'estensione a tutta #Italia d… - progettoilie : RT @VisitVerona_: La sera del #9marzo 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia ufficialmente l'estensione a tutta #Italia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm marzo

... fin dai primissimi giorni della pandemia, sono stati al costante servizio di tutti i contribuenti (imprese e persone fisiche), tanto che la categoria fu inclusa nel222020 tra i servizi ...'che si sono succeduti fin dall'inizio dell'emergenza pandemica (da ultimo il 22021) hanno sempre previsto, anche nelle fasi più acute, che fossero garantiti, nel rispetto delle norme ...Il parametro, inserito nell'ultimo Dpcm del presidente Mario Draghi ... 700 pazienti in terapia intensiva entro il 15 marzo Un altro dato che preoccupa è quello relativo ai ricoveri. La situazione ..."Non eravamo eroi prima ne lo siamo ora. Siamo lavoratori " essenziali" perché combattono il Covid ma lo Stato non si prende cura dei nostri - ParmaPress24 ...