Covid Liguria | oggi 248 contagi e 9 decessi | dati 9 marzo

(Di martedì 9 marzo 2021) Sono 248 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 9. Si registrano altri 9 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.620 tamponi molecolari e 2.600 antigenici rapidi. In tutto sono 583 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 6 in più di ieri, dei quali 62 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 5.347 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - mastrociclista : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - infoitinterno : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

... bollettino delle regioni: 9 marzoItalia, oggi 19.749 contagi e 376 morti: bollettino 9 marzo In tutto sono 583 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 6 in più di ieri, dei ...Il nuovo piano nazionale di vaccinazione antisarà presentato giovedì alla Conferenza delle Regioni. La principale novità dovrebbe essere il ... Lo sintetizza il presidente della Regione...Il Dott. Pasquale Graziano risponde al comunicato stampa di Regione Liguria in merito alla possibilità di prenotazione del vaccino attraverso il proprio medico di medicina genera ...GENOVA - Il presidente della Regione Giovanni Toti critica il comportamento di alcuni medici di base e accelera sulla campagna vaccinale, che verrà rimodulata dopo l'apertura degli AstraZeneca agli ul ...