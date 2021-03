Covid: Cts, 'zone gialle e rosse rafforzate e weekend su modello Natale' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - zone gialle rafforzate, misure restrittive nel weekend sul modello di quelle usate a Natale e zone rosse locali con misure più stringenti. Sono queste alcune delle indicazioni, a quanto si apprende, che il Cts ha messo nero su bianco al termine della riunione di questa mattina, organizzata su impulso del Governo, proprio per valutare nuove misure di contenimento di Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) -, misure restrittive nelsuldi quelle usate alocali con misure più stringenti. Sono queste alcune delle indicazioni, a quanto si apprende, che il Cts ha messo nero su bianco al termine della riunione di questa mattina, organizzata su impulso del Governo, proprio per valutare nuove misure di contenimento di-19.

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - petergomezblog : Covid, oggi vertice del Cts sulle nuove misure. Ipotesi chiusure nei weekend e zone rosse come a Codogno - repubblica : Covid, il Cts studia misure più dure: rischio zona rossa estesa e un nuovo Dpcm: Gli scienziati riuniti stamattina… - IlMagodiIos : RT @jacopo_iacoboni: Perché il governo Conte ripetutamente ignorò diverse proposte di scienziati e offerte di laboratori universitari per i… - StabiaChannel : #Mondo #Covid, Cts: Weekend come Natale, rafforzare misure zona gialla LEGGI LA NEWS: -