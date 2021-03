Con l’app MyOpel dialoghi con l’auto e la controlli in remoto (Di martedì 9 marzo 2021) La trazione elettrica offre un potenziale che si esprime anche attraverso l’innovativa interazione con il nostro smartphone. l’app MyOpel, disponibile sia per la piattaforma Android sia per iOS, racchiude un controllo in remoto della nostra vettura Opel 100% elettrica oppure ibrida plug-in, grazie a nuove possibilità di relazione con il veicolo.La verifica dello stato di carica della batteria di trazione non necessita dell’accensione per il quadro strumenti. Dalla app MyOpel è infatti possibile, controllare la carica residua della batteria di trazione; avviare una operazione di ricarica mentre la vettura è allacciata alla presa di alimentazione; verificare l’avanzamento della ricarica in corso. E’ inoltre fattibile pianificare la ripetizione giornaliera della ricarica, con innegabili vantaggi in termini di rendimento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) La trazione elettrica offre un potenziale che si esprime anche attraverso l’innovativa interazione con il nostro smartphone., disponibile sia per la piattaforma Android sia per iOS, racchiude un controllo indella nostra vettura Opel 100% elettrica oppure ibrida plug-in, grazie a nuove possibilità di relazione con il veicolo.La verifica dello stato di carica della batteria di trazione non necessita dell’accensione per il quadro strumenti. Dalla appè infatti possibile, controllare la carica residua della batteria di trazione; avviare una operazione di ricarica mentre la vettura è allacciata alla presa di alimentazione; verificare l’avanzamento della ricarica in corso. E’ inoltre fattibile pianificare la ripetizione giornaliera della ricarica, con innegabili vantaggi in termini di rendimento ...

