Come funziona Deep Nostalgia, il sito web che “dà vita” alle vecchie fotografie (Di martedì 9 marzo 2021) Avete mai pensato di poter ridare “vita” ad alcune vecchie fotografie? Di quelle in bianco e nero, che hanno respirato tempi diversi? Grazie a Deep Nostalgia, questo è possibile. L’intelligenza artificiale che permette di “rianimare” vecchie foto segue un po’ la scia di Live Photo di Apple: si tratta di un servizio di MyHeritage (una società specializzata nelle ricerche genealogiche), molto apprezzato dal popolo del web, soprattutto su Twitter. Sui social, infatti, abbiamo potuto ammirare in lungo e in largo le tantissime gif prodotte con Deep Nostalgia. Si può scegliere qualsiasi fotografia, dal personaggio storico ai propri nonni: la risposta di Deep Nostalgia non cambia. Come ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) Avete mai pensato di poter ridare “” ad alcune? Di quelle in bianco e nero, che hanno respirato tempi diversi? Grazie a, questo è possibile. L’intelligenza artificiale che permette di “rianimare”foto segue un po’ la scia di Live Photo di Apple: si tratta di un servizio di MyHeritage (una società specializzata nelle ricerche genealogiche), molto apprezzato dal popolo del web, soprattutto su Twitter. Sui social, infatti, abbiamo potuto ammirare in lungo e in largo le tantissime gif prodotte con. Si può scegliere qualsiasi fotografia, dal personaggio storico ai propri nonni: la risposta dinon cambia....

Advertising

borghi_claudio : @etventadv No non funziona così. Se ho proposto per ruoli ben più importanti di una consulenza gratuita persone com… - borghi_claudio : @chieselli @etventadv No, questo è un caso in cui comprendo benissimo la perplessità (dato che la condivido) ma è d… - MediasetTgcom24 : 8 marzo, Harris: 'Il mondo non funziona come dovrebbe per le donne' #8marzo - Keynesblog : @baccodough @Michelee__e @DarioBressanini Funziona se compri roba pre-fritta, tipo patatine, pesce, verdure, olive… - arch_danielapag : @3manuelaTZ grazie, scaricato! ma come funziona? qualcuno mi deve invitare?...help?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona La delusione del medico in trincea: "Reparti di nuovo pieni, manca il rispetto" Tutti, meno che io. Il Covid? Non prenderà certo me. "Ci sentiamo come Nembo Kid, tutti con l'eroe in sé, e dopo un anno ancora non abbiamo capito che non è così che funziona. Manca il rispetto, per se stessi e per gli altri. E non sono solo i negazionisti, i ...

Damiano Ottavio Bigi in 'Approaching the lighthouse'. La verità non conta, perché l' escamotage funziona e lo sguardo del pubblico non si distrae nemmeno per un attimo. La fluidità dei gesti nelle sequenze danzate è a dir poco ipnotica, come se il ...

Covid, le novità per il congedo parentale: chi può chiederlo e come funziona Sky Tg24 Vaccini, piattaforma unica e convocazione tramite sms: le ipotesi per l'accelerazione del piano Un sms o magari una notifica, un alert, sullo smartphone. Ma soprattutto l'agognata piattaforma unica per tutte le Regioni. Sono queste le chiavi di volta digitali che avrebbe individuato ...

Shopping online: come risparmiare grazie al codice sconto e al Cashback di Widilo Sebbene la recente situazione abbia provocato una forte crisi economica in tanti settori come il turismo, la cultura, la ristorazione, etc. alcuni compartimenti hanno retto il colpo e addirittura sono ...

Tutti, meno che io. Il Covid? Non prenderà certo me. "Ci sentiamoNembo Kid, tutti con l'eroe in sé, e dopo un anno ancora non abbiamo capito che non è così che. Manca il rispetto, per se stessi e per gli altri. E non sono solo i negazionisti, i ...La verità non conta, perché l' escamotagee lo sguardo del pubblico non si distrae nemmeno per un attimo. La fluidità dei gesti nelle sequenze danzate è a dir poco ipnotica,se il ...Un sms o magari una notifica, un alert, sullo smartphone. Ma soprattutto l'agognata piattaforma unica per tutte le Regioni. Sono queste le chiavi di volta digitali che avrebbe individuato ...Sebbene la recente situazione abbia provocato una forte crisi economica in tanti settori come il turismo, la cultura, la ristorazione, etc. alcuni compartimenti hanno retto il colpo e addirittura sono ...