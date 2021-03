Bugo: «L’importante è uscire» (Di martedì 9 marzo 2021) Nella vita di Bugo c’è un prima 8 febbraio 2020 e un dopo 8 febbraio 2020, come nei grandi periodi storici. Per i pochi che se lo fossero dimenticato, in quella data Bugo abbandonò il palco di Sanremo per difendersi dagli attacchi di Morgan, suo compagno di merende festivaliere che da quella sera ha ignorato definitivamente. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Nella vita di Bugo c’è un prima 8 febbraio 2020 e un dopo 8 febbraio 2020, come nei grandi periodi storici. Per i pochi che se lo fossero dimenticato, in quella data Bugo abbandonò il palco di Sanremo per difendersi dagli attacchi di Morgan, suo compagno di merende festivaliere che da quella sera ha ignorato definitivamente.

Advertising

sebavettels : @Dr4couis Sono anni che sta così, l'anno scorso mi ricordo che Bugo disse di averlo voluto portare a Sanremo per ai… - katebarbero : @Lollina980 @BugattiCristian Vero ! Come Califano l’importante avere una voce particolare inconfondibile ! Fare Sna… - Dario95ct : #Random non azzecca una nota, ma l'importante è criticare Bugo, vero? ??????? #Sanremo2021 #iostoconbugo - nymphadora13 : Dai Bugo l'importante è che ci credi #Sanremo2020 - PopCentralBlog : L'importante è partecipare, e l'anno scorso Bugo ha partecipato a metà. -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo L’importante Morgan scrive una lettera ad Amadeus: “Il tuo è stato un gesto altamente sgradevole, un abuso di… Il Fatto Quotidiano