Attacco hacker al sito della camera dei deputati

(Di martedì 9 marzo 2021) ILwebdeiè da ieri oggetto di un. E’ quanto viene spiegato in relazione al malfunzionamento deldi Montecitorio. Non si conosce la provenienza dell’. Si tratta, viene spiegato, di tentativi di collegamenti massivi volti ad impedire che ilrisponda in modo regolare e secondo i tempi attesi alle richieste ordinarie dei suoi utenti. L’è in corso di mitigazione attraverso l’adozione delle misure specifiche di protezione che dovrebbero consentire, a breve, di rendere ilnuovamente raggiungibile, secondo le ordinarie modalità, agli utenti. L’ennesimodi questi ...

Advertising

Asgard_Hydra : L'attacco hacker a Microsoft Exchange ha fatto più danni del previsto - Wired - Asgard_Hydra : Attacco hacker a Microsoft Exchange: coinvolta anche l'Autorità Bancaria Europea - DaniloStancato : Il sito web della Camera sotto attacco informatico. @Montecitorio #sitoweb #hacker #OpenCamera @NomosCSP #Camera - zazoomblog : L’attacco hacker a Microsoft Exchange ha fatto più danni del previsto - #L’attacco #hacker #Microsoft… - HolocronSrl : Alla base c'è una vulnerabilità del software di posta elettronica di #Microsoft. Sono migliaia le aziende e le orga… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

Oltre 250mila organizzazioni sono state colpite e 5 gruppi distanno ancora sfruttando attivamente gli exploit. Microsoft ha tardato a rilasciare le patch, e ora una task force voluta da Joe Biden indagherà sulla ...Faccetta nera al posto di una fiaba per bambini. È quanto accaduto qualche sera fa in seguito ad uninformatico al servizio online del Comune di Milano dedicato ai bambini e chiamato 'Le fiabe della buonanotte'. Lo riportano oggi La Repubblica e Il Giorno. Leggi anche > Il servizio offre ...Gli hacker hanno colpito più forte durante la pandemia. E lo hanno fatto soprattutto ai danni della Pubblica Amministrazione, delle banche e delle telecomunicazioni, ma anche del comparto farmaceutico ...Apple ha rilasciato una patch per iOS, macOS, watchOS e per il browser Safari per correggere una falla di sicurezza che potrebbe consentire agli aggressori di eseguire codice arbitrario su qualunque d ...