Arisa in crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo? I dubbi sulla coppia

Durante il seguitissimo Festival di Sanremo 2021, Arisa ha conquistato il grande pubblico italiano con il brano 'Potevi fare di più'. Come accade ogni anno, la domenica successiva alla finale del Festival va in onda una puntata di 'Domenica In' direttamente dal palco dell'Ariston. Proprio lì, si esibiscono appunto tutti i cantanti in gara, che approfittano dell'evento per chiacchierare con la Regina del programma, ossia Mara Venier. Tra gli ospiti di 'Domenica In', c'è infatti stata anche Arisa che, con il profondo brano 'Potevi fare di più', ha voluto trasmettere la sofferenza di una tormentata storia d'amore. Arisa e Andrea sono in crisi? Lei risponde: "C'è molta incertezza" Durante la tradizionale puntata di 'Domenica In' sul palco dell'Ariston, Arisa si è esibita ...

