Agenzia Dogane, dalla droga ai rifiuti: nel 2020 più che raddoppiati i sequestri dell’Antifrode. Fermate anche 18,23 milioni di mascherine (Di martedì 9 marzo 2021) In un anno sequestri di droga e rifiuti triplicati, quelli di vestiti contraffatti quasi quadruplicati. Sono questi i numeri delle attività di sequestro della Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal 2020 sotto la guida del direttore generale Marcello Minenna. Rispetto al 2019, in diverse categorie i sequestri sono più che raddoppiati. Senza dimenticare l’attività legata alla pandemia: i sequestri di medicinali sono arrivati a 2.192 chili nel 2020, rispetto ai 1.509 dell’anno precedente. Poi ci sono i sequestri di mascherine, per le quali ovviamente non esiste un raffronto con il 2019, anno pre-pandemia: in tutto il 2020 ne sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) In un annoditriplicati, quelli di vestiti contraffatti quasi quadruplicati. Sono questi i numeri delle attività di sequestro della Direzione Antifrode dell’dellee dei Monopoli, dalsotto la guida del direttore generale Marcello Minenna. Rispetto al 2019, in diverse categorie isono più che. Senza dimenticare l’attività legata alla pandemia: idi medicinali sono arrivati a 2.192 chili nel, rispetto ai 1.509 dell’anno precedente. Poi ci sono idi, per le quali ovviamente non esiste un raffronto con il 2019, anno pre-pandemia: in tutto ilne sono state ...

