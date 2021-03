Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA LA TIBURTINA, GROSSI DISAGI INFATTI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA STRADA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE PER UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI PIU’ VEICOLI; IL TRAFFICO E’ PARTICOLARMENTE CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NECESSARIO PER LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE. PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI MORENA IN DIREZIONE GROTTAFERRATA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA; IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN CHIUSURA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: DA OGGI 8 MARZO LA PROVINCIA DI FROSINONE E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI ...