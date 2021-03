Va decisamente meglio senza la costruzione dal basso a ogni costo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 marzo 2021) Cesare – Caro Guido finalmente una vittoria del Napoli netta nel risultato. Devo dire che almeno siamo stati cinici. Abbiamo sfruttato le occasioni favorevoli e così siamo rimasti agganciati al treno della speranza per un posto in Champions. Devo anche dirti che però non tutti i problemi sembrano risolti. E che il Bologna è una squadra con pochi stimoli con una situazione di classifica tranquilla ma che non permette ambizioni europee, mentre il Napoli ne avrebbe dovuto avere molti di più. Guido – Caro Cesare non concordo con te. Intanto la vittoria nel calcio è la più efficace delle medicine. E ottenuta contro un Bologna tutt’altro che rassegnato a far la vittima sacrificale. Tanto da metterci sotto in alcune fasi della partita. Un aspetto molto positivo che mi è sembrato di cogliere (in particolare nel secondo tempo con Osimhen in campo) è stato l’aver abbandonato la ...