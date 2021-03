Un anno di tempo per scomporre e ricostruire (Di martedì 9 marzo 2021) Con il governo Draghi, una legislatura instabile – dominata da due soggetti partoriti dall’austerità e cresciuti col sovran-populismo – compie un altro passo verso la sua naturale conclusione. Lo fa con un governo di “quasi tutti”, con una guida “superiore” e con la doppia conversione all’Europa di M5S e Lega, insieme per cogestire una politica economica espansiva, finanziata e guidata dall’Europa. Si riparte, perciò, con un quadro politico più pacificato e con un clima di tregua fino alle prossime elezioni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) Con il governo Draghi, una legislatura instabile – dominata da due soggetti partoriti dall’austerità e cresciuti col sovran-populismo – compie un altro passo verso la sua naturale conclusione. Lo fa con un governo di “quasi tutti”, con una guida “superiore” e con la doppia conversione all’Europa di M5S e Lega, insieme per cogestire una politica economica espansiva, finanziata e guidata dall’Europa. Si riparte, perciò, con un quadro politico più pacificato e con un clima di tregua fino alle prossime elezioni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Maxdero : In #RegioneLombardia gli errori nella gestione della #pandemia sono innumerevoli. Persone inadeguate che si sono a… - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - DSantanche : Il Governo, prima Conte e ora #Draghi, sta perdendo tempo sui #vaccini da ormai più di un anno. C’è una legge che p… - Vittoriog82 : RT @daju29ro: Ti danno un rigore ridicolo contro a Napoli, la perdi e ti incazzi per un primo tempo buttato via ... poi vedi Massa sabato s… - daju29ro : Ti danno un rigore ridicolo contro a Napoli, la perdi e ti incazzi per un primo tempo buttato via ... poi vedi Mass… -