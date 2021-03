Tuttosport | La strigliata di Insigne post Sassuolo è servita come scossa per gli azzurri

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli vince contro il Bologna trascinato dal suo capitano, scrive, che mette il marchio ad una sfida in cui la formazione di Mihajlovic avrebbe forse meritato il pareggio Il capitano segna una doppietta (terza rete in 5 giorni) con la quale tramortisce la formazione di Mihajlovic, meritevole di un pareggio per la qualità del gioco e per le occasioni che Palacio era riuscito a procurarsi (un miracolo di Ospina e due gol annullati), oltre al palo colpito da Skov Olsen. Stavolta, però, il Napoli è stato più attento, concentrato ed incisivonon accadeva da tempo. Secondo il quotidiano sportivo ladel capitano ha sortito gli effetti desiderati Ladel capitanopari di...