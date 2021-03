Truffa ai morti di Covid a Roma. Striscia indaga: "Scomparsi effetti personali" (Di lunedì 8 marzo 2021) Novella Toloni Telefonini, preziosi e altri oggetti spariti e mai riconsegnati ai familiari delle vittime di Covid e Striscia indaga sulla Truffa a Tor Vergata morti di coronavirus e depredati dei loro effetti personale. È la macabra vicenda che si sta verificando da tempo al Policlinico di Tor Vergata a Roma e sulla quale sta indagando Striscia la Notizia. A convincere l'inviato Jimmy Ghione a vederci chiaro sono state le denunce fatte da numerosi cittadini che, dopo aver perso un proprio caro a causa del Covid-19, si sono visti privare dei loro effetti personali, spariti misteriosamente dall'ospedale capitolino e da altre strutture sanitare. nodo 1925949 Telefonini, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Novella Toloni Telefonini, preziosi e altri oggetti spariti e mai riconsegnati ai familiari delle vittime disullaa Tor Vergatadi coronavirus e depredati dei loropersonale. È la macabra vicenda che si sta verificando da tempo al Policlinico di Tor Vergata ae sulla quale standola Notizia. A convincere l'inviato Jimmy Ghione a vederci chiaro sono state le denunce fatte da numerosi cittadini che, dopo aver perso un proprio caro a causa del-19, si sono visti privare dei loro, spariti misteriosamente dall'ospedale capitolino e da altre strutture sanitare. nodo 1925949 Telefonini, ...

