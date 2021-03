Tirreno-Adriatico 2021, antipasto di Giro d’Italia per Vincenzo Nibali (Di lunedì 8 marzo 2021) La Tirreno-Adriatico 2021 sta finalmente per cominciare. La cinquantaseiesima edizione, da sempre competizione di preparazione alla Milano-Sanremo e una delle più importanti dei primi mesi della stagione ciclistica, prenderà il via da Lido di Camaiore il prossimo 10 marzo, attraversando Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. Come sempre, la Corsa dei Due Mari prevede una startlist davvero interessante: si daranno battaglia alcuni dei maggiori protagonisti degli ultimi anni di corse a tappe come Tadej Pogacar, Egan Bernal, Simon Yates, Mikel Landa e Jakub Fuglsang, assieme a grandi corridori da corse di un giorno rappresentati da Peter Sagan, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, il nostro Filippo Ganna e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Tra di loro c’è anche il nostro Vincenzo Nibali, che ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Lasta finalmente per cominciare. La cinquantaseiesima edizione, da sempre competizione di preparazione alla Milano-Sanremo e una delle più importanti dei primi mesi della stagione ciclistica, prenderà il via da Lido di Camaiore il prossimo 10 marzo, attraversando Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. Come sempre, la Corsa dei Due Mari prevede una startlist davvero interessante: si daranno battaglia alcuni dei maggiori protagonisti degli ultimi anni di corse a tappe come Tadej Pogacar, Egan Bernal, Simon Yates, Mikel Landa e Jakub Fuglsang, assieme a grandi corridori da corse di un giorno rappresentati da Peter Sagan, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, il nostro Filippo Ganna e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Tra di loro c’è anche il nostro, che ha ...

Advertising

QuiNewsGarfagna : Polstrada in cattedra per la Tirreno-Adriatico - QuiNewsLucca : Polstrada in cattedra per la Tirreno-Adriatico - SpazioCiclismo : Deceuninck - QuickStep pronta a giocarsi il successo in ogni tappa della #TirrenoAdriatico - tribsportblog : Tribuna sportiva: Tirreno-Adriatico 2021: parata di stelle - cyclismactu : Tirreno-Adriatico : Total Direct Energie avec Bonifazio et Terpstra #TirrenoAdriatico #Bonifazio #Terpstra #Manzin -