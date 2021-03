Terrorismo, 36enne algerino fermato a Bari: “Coinvolto in strage Bataclan. Legato anche ad attentatori Charlie Hebdo e market kosher” (Di lunedì 8 marzo 2021) Fu lui, secondo le indagini, a fornire i documenti contraffatti agli uomini fedeli allo Stato Islamico che il 13 novembre 2015 gettarono Parigi nel caos con la strage del Bataclan e gli attacchi allo Stade de France. Oggi, a distanza di più di cinque anni dall’attentato terroristico che scosse la Francia e l’Europa, un algerino di 36 anni è stato fermato dalla polizia su disposizione della Dda di Bari con l’accusa di partecipazione a un’organizzazione terroristica. L’uomo si chiama Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, e secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’estremismo e del Terrorismo esterno della polizia e dalla Digos di Bari, è ritenuto un membro a tutti gli effetti di Isis. Le indagini hanno consentito di accertare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Fu lui, secondo le indagini, a fornire i documenti contraffatti agli uomini fedeli allo Stato Islamico che il 13 novembre 2015 gettarono Parigi nel caos con ladele gli attacchi allo Stade de France. Oggi, a distanza di più di cinque anni dall’attentato terroristico che scosse la Francia e l’Europa, undi 36 anni è statodalla polizia su disposizione della Dda dicon l’accusa di partecipazione a un’organizzazione terroristica. L’uomo si chiama Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, e secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’estremismo e delesterno della polizia e dalla Digos di, è ritenuto un membro a tutti gli effetti di Isis. Le indagini hanno consentito di accertare, ...

