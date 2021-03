Sirena | ' Luna Rossa non è favorita | ma è un' occasione da non perdere'

Advertising

Gazzetta_it : Coppa America, #Sirena: “#LunaRossa non è favorita, ma è un’occasione da non perdere”. Il racconto del nostro invia… - destefanoaless : RT @GaiaPic: Il laureato, l’olimpionico, l’ex canoista, il gentiluomo, l’economista, il montanaro: 11 a bordo, più skipper Max Sirena. Chi… - infoitsport : America's Cup, Sirena: «Luna Rossa proverà a vincere per l'Italia e gli italiani» - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Max #Sirena, lo skipper di #LunaRossa e la Coppa America: 'Siamo vivi e vi faremo divertire'. #Americascup #LunaRossa @SW_… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Max #Sirena, lo skipper di #LunaRossa e la Coppa America: 'Siamo vivi e vi faremo divertire'. #Americascup #LunaRossa @SW_… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirena Luna

Su Youtube gira un video in cui si vedonoRossa e New Zealand viaggiare affiancati, siamo a poche ore dalla Coppa America numero 36 (... E' vero Max... dove mercoledì 10 marzo incomincerà l'attesissimo confronto traRossa e Team New Zealand : da ... I ragazzi dello skipper Maxstanno lavorando alacremente proprio per cercare di essere sullo ...Mercoledì all’alba il via all’America’s Cup ad Auckland. I campioni in carica di New Zealand favoriti dai bookmakers ma non fanno più paura ...Esistono buone possibilità che il fattore Fortuna possa risultare decisivo nell'assegnazione della 36ma edizione dell'America's Cup. E' ormai risaputo come Luna Rossa ami il vento inferiore ai 12 nodi ...