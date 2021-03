Sinner-Gaston in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) Jannikha superato Gregoire Barrere e ottenuto il pass per il secondo turno dell’Atp 250 di. L’altoatesino affronterà Hugo, a sua volta superiore a Dennis Novak all’esordio, avversario di spessore e difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche della località francese.andrà in scena mercoledì 10 marzo, conattualmente da definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente televisiva italiana. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights post-partita. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ...

Advertising

marcoamabili : Che fatica, poca brillantezza, ma alla fine la vince lui: #Sinner supera #Barrere in tre set (76 67 75 in 2h51’) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Gaston

A Marsigliagiocherà al primo turno contro il francese Gregoire Barrere, attualmente n 114 ... nel secondo turno, potrebbero essere l'austriaco Dennis Novak o il francese Hugo, entrambi ...Jannik, numero 34 del mondo e 5 del seeding, esce di scena al primo turno del torneo Atp 250 di ... numero 35 del ranking e 7 del seeding, dopo aver battuto all'esordio il francese Hugo, ...Jannik Sinner ha superato Gregoire Barrere e ottenuto il pass per il secondo turno dell'Atp 250 di Marsiglia 2021. L'altoatesino affronterà Hugo Gaston. Come e quando seguire il match ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Barrere - Il tabellone 19.02: Si dovrà attendere prima di vedere in campo l'azzurrino, visto che il match tra Novak e Gaston è ancora i ...