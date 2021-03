Serie B, oggi si conclude la 27a giornata. Il programma (Di lunedì 8 marzo 2021) Monza, Salernitana e Lecce hanno approfittato del mezzo passo falso dell’Empoli, fermato sul pari in casa con il Cittadella, e dello stop del Venezia contro il Brescia per accorciare verso la testa della classifica, di proprietà proprio dei toscani allenati da Dionisi. Nelle zone calde, è terminato a reti bianche lo scontro salvezza tra Entella e Ascoli; mentre Cosenza, Reggiana, Cremonese e Pescara hanno ceduto rispettivamente a Frosinone, Lecce, Salernitana e Spal. Zero a zero tra Pisa e Reggina. Questo è quanto ci ha raccontato sinora la 27a giornata in Serie B; turno che si concluderà questa sera con Chievo – Vicenza, in programma al “Bentegodi” alle ore 19. Ecco il programma completo: SABATO 6 MARZO COSENZA – FROSINONE 1-2 CREMONESE – SALERNITANA 0-1 PESCARA – SPAL 0-1 ENTELLA – ASCOLI 0-0 PISA – ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Monza, Salernitana e Lecce hanno approfittato del mezzo passo falso dell’Empoli, fermato sul pari in casa con il Cittadella, e dello stop del Venezia contro il Brescia per accorciare verso la testa della classifica, di proprietà proprio dei toscani allenati da Dionisi. Nelle zone calde, è terminato a reti bianche lo scontro salvezza tra Entella e Ascoli; mentre Cosenza, Reggiana, Cremonese e Pescara hanno ceduto rispettivamente a Frosinone, Lecce, Salernitana e Spal. Zero a zero tra Pisa e Reggina. Questo è quanto ci ha raccontato sinora la 27ainB; turno che sirà questa sera con Chievo – Vicenza, inal “Bentegodi” alle ore 19. Ecco ilcompleto: SABATO 6 MARZO COSENZA – FROSINONE 1-2 CREMONESE – SALERNITANA 0-1 PESCARA – SPAL 0-1 ENTELLA – ASCOLI 0-0 PISA – ...

