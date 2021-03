Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di lunedì 8 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 60 2 Milan 56 3 Juventus* 52 4 Roma 50 5 Atalanta 50 6 Napoli* 47 7 Lazio* 43 8 Hellas Verona 39 9 Sassuolo* 36 10 Sampdoria 32 11 Udinese 32 12 Bologna 28 13 Genoa 27 14 Fiorentina 26 15 Spezia 26 16 Benevento 26 17 Cagliari 22 18 Torino** 20 19 Parma 18 20 Crotone 15 *una partita in meno**due partite in meno Serie A, i risultati della ventiseiesima giornata La Juventus batte 3-1 la Lazio e si ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 60 2 Milan 56 3 Juventus* 52 4 Roma 50 5 Atalanta 50 6 Napoli* 47 7 Lazio* 43 8 Hellas Verona 39 9 Sassuolo* 36 10 Sampdoria 32 11 Udinese 32 12 Bologna 28 13 Genoa 27 14 Fiorentina 26 15 Spezia 26 16 Benevento 26 17 Cagliari 22 18 Torino** 20 19 Parma 18 20 Crotone 15 *una partita in meno**due partite in menoA, i risultati della ventiseiesima giornata La Juventus batte 3-1 la Lazio e si ...

