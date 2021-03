Serie A c’è Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di lunedì 8 marzo 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match della 26a giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno Inter e Atalanta nel match della settima giornata del girone di ritorno della Serie A. Partita di andata conclusasi con il punteggio di 1 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Ledi, match della 26a giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderannonel match della settima giornata del girone di ritorno dellaA. Partita di andata conclusasi con il punteggio di 1 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 ...

