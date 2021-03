Sconcerti: «Credo che a Napoli tornerà Sarri e Gattuso andrà alla Fiorentina» (Di lunedì 8 marzo 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Su Juventus-Porto: “Credo che sarà una partita completamente diversa da quella con la Lazio. Nei primi 20? ha subìto molto, deve essere pressata alta ma non Credo che il Porto lo farà. Il Porto mi è sembrata una squadra modesta. Mi sembra difficile che la Juve possa perdere la qualificazione. Per me finisce 3-0 o 3-1”. Pirlo ha schierato con la Lazio tre giocatori fuori ruolo. Follia o mossa astuta? “Credo sia stata una mossa costretta, perché non aveva ricambi. Si sa che gli mancano due centrocampisti, lo si sa da inizio stagione. Nel momento in cui ha pensato di andare a tre, ha dovuto cercare altri due centrocampisti per coprire i due che vanno in campo. Ha provato Bernardeschi e mi è sembrato abbia funzionato. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Su Juventus-Porto: “che sarà una partita completamente diversa da quella con la Lazio. Nei primi 20? ha subìto molto, deve essere pressata alta ma nonche il Porto lo farà. Il Porto mi è sembrata una squadra modesta. Mi sembra difficile che la Juve possa perdere la qualificazione. Per me finisce 3-0 o 3-1”. Pirlo ha schierato con la Lazio tre giocatori fuori ruolo. Follia o mossa astuta? “sia stata una mossa costretta, perché non aveva ricambi. Si sa che gli mancano due centrocampisti, lo si sa da inizio stagione. Nel momento in cui ha pensato di andare a tre, ha dovuto cercare altri due centrocampisti per coprire i due che vanno in campo. Ha provato Bernardeschi e mi è sembrato abbia funzionato. ...

Advertising

napolista : Sconcerti: «Credo che a Napoli tornerà Sarri e Gattuso andrà alla Fiorentina» A TMW Radio: “Gasperini? Non si muov… - gilnar76 : Sconcerti sicuro: “Credo c ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Fiorentinanews : #Sconcerti: '#Sarri tornerà a #Napoli. Alla #Fiorentina servirebbe #Spalletti ma costa troppo, credo che arriverà… - sportface2016 : #Sconcerti: 'Difficile che la #Juventus non si qualifichi. Credo che #Sarri tornerà al #Napoli' - JuventusUn : #JuventusLazio Sconcerti shock: '#Juve, basta dare la colpa a Paratici. La verita' e che....!' LE PAROLE?… -